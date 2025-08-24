Poubelles en feu et tirs de mortiers sur la police à Lausanne

Une centaine de jeunes encagoulés se sont rassemblés dimanche soir à Lausanne, boutant le feu à des poubelles et endommageant un bus des transports publics TL. La police a été déployée et les pompiers ont été engagés pour éteindre les feux.

Les jeunes ont lancé des engins pyrotechniques de type mortier en direction des policiers, a indiqué le porte-parole de la police cantonale vaudoise Jean-Christophe Sauterel dans un communiqué. Selon la police, les jeunes se sont rassemblés dès 21h30, probablement après avoir pris connaissance du décès d'un mineur au guidon d'un scooter dimanche matin vers 04h00.

La police municipale de Lausanne était appuyée dimanche soir par la police cantonale vaudoise et d'autres polices communales. Les opérations sont toujours en cours.

Tôt dimanche matin, un jeune de 17 ans a perdu la vie dans un accident de scooter à Lausanne, après avoir heurté un mur alors qu'il était poursuivi par la police. Le scooter avait été récemment volé.

/ATS