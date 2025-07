Pour la Chine: le monde est en proie à des « turbulences »

Le vice-Premier ministre chinois He Lifeng, principal négociateur commercial de son pays avec les Etats-Unis, a mis en garde mercredi à Pékin contre les 'turbulences et les transformations' que connaît le monde en matière commerciale.

Le géant asiatique fait de l'Exposition internationale des chaînes d'approvisionnement de Chine, organisée cette semaine dans la capitale chinoise, une tribune pour renforcer son image de défenseur mondial du libre-échange, en contraste avec la guerre commerciale de Donald Trump.

'Certains pays interfèrent avec le marché sous prétexte de réduire les risques, en utilisant des mesures telles que l'imposition de droits de douane', a indiqué mercredi He Lifeng dans une allusion au président américain.

'Les changements mondiaux inédits depuis un siècle s'accélèrent, avec des risques multiples qui s'entremêlent et s'accumulent', a-t-il déclaré.

'Nous devons renforcer davantage le consensus sur le développement, nous opposer fermement à la politisation, à l'idéologisation et à la sécurisation excessive des questions économiques et commerciales, et oeuvrer ensemble à préserver un environnement international ouvert et coopératif'.

/ATS