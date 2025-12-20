Pourparlers sur l'Ukraine: un émissaire russe en route pour Miami

Les pourparlers pour mettre fin à la guerre en Ukraine se poursuivent samedi à Miami, où se trouvent des négociateurs ukrainiens, européens et américains. Ils seront rejoints par une délégation russe, sans toutefois que toutes les parties ne se rassemblent.

L'émissaire russe Kirill Dmitriev a annoncé samedi être en route pour cette ville de Floride où des équipes ukrainienne et européenne se trouvent déjà pour participer aux négociations menées par Steve Witkoff, l'envoyé spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, le gendre du président américain.

'En route pour Miami', a écrit M. Dmitriev dans un message sur le réseau social X, ajoutant un emoji de colombe de la paix et en joignant une courte vidéo montrant le soleil du matin perçant les nuages au-dessus d'une plage bordée de palmiers.

'Alors que les bellicistes continuent de travailler d'arrache-pied pour saper le plan de paix américain pour l'Ukraine, je me suis souvenu de cette vidéo de ma précédente visite: la lumière perçant les nuages d'orage', a ajouté M. Dmitriev.

MM. Witkoff et Kushner ont rencontré vendredi près de Miami le négociateur ukrainien Roustem Oumerov et des représentants de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne.

Nouveauté

A l'issue de ces discussions, M. Oumerov a simplement assuré que sa délégation s'était mise d'accord avec les Américains 'pour poursuivre le travail en commun dans un avenir proche'.

L'inclusion directe des Européens constitue une nouveauté par rapport aux précédentes réunions qui ont eu lieu ces dernières semaines entre Ukrainiens et Américains à Genève, Miami et Berlin.

Vendredi, alors que cette nouvelle série de discussions venait de débuter, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a assuré qu'aucun accord ne serait imposé à l'Ukraine.

'C'est à eux de conclure un accord. Nous ne pouvons pas forcer l'Ukraine à conclure un accord. Nous ne pouvons pas forcer la Russie à conclure un accord. Il faut qu'ils (le) veuillent', a affirmé lors d'une conférence de presse à Washington le chef de la diplomatie américaine.

Les pourparlers diplomatiques destinés à mettre fin au conflit, qui entrerait en février dans sa cinquième année, se sont accélérés ces dernières semaines après la publication d'un plan de l'administration Trump, sans aboutir à un cessez-le-feu.

Sur le terrain, la Russie continue de viser les infrastructures ukrainiennes: vendredi soir, un missile balistique a fait sept morts et quinze blessés près d'Odessa, a annoncé le gouverneur local Oleg Kiper. Moscou a également affirmé samedi avoir pris deux villages dans les régions de Soumy (nord) et Donetsk (est).

De son côté, Kiev a annoncé samedi avoir détruit deux avions de combat russes sur un aérodrome situé dans la péninsule de Crimée occupée, selon les services de sécurité SBU.

'Progrès'

De plus en plus impatient, Donald Trump a pressé Kiev de 'bouger rapidement', lors d'un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui aussi fait part des 'progrès' vers un compromis entre Kiev et Washington sur le contenu d'un plan à proposer à Moscou pour mettre fin aux combats. Mais, a-t-il averti, la Russie se prépare selon lui à une nouvelle 'année de guerre' en 2026.

Les Etats-Unis ont proposé, il y a plus d'un mois, un plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie en février 2022. Ce texte initial, perçu comme étant largement favorable au Kremlin, a depuis été remanié après les consultations avec Kiev.

Les détails de la nouvelle mouture ne sont pas connus mais, selon le président ukrainien, elle implique des concessions territoriales de la part de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentales.

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que 'la balle' était 'dans le camp' de Kiev et de ses alliés européens, la Russie ayant déjà accepté des 'compromis' au cours de ses propres pourparlers avec les Américains.

Il s'est félicité des gains territoriaux obtenus dans l'est de l'Ukraine par les forces russes, assurant que celles-ci 'avancent sur toute la ligne de contact'.

Les troupes russes ont accéléré cette année leurs conquêtes sur le front en Ukraine, dont elles contrôlent environ 19% du territoire.

/ATS