Poursuites du ministère public zurichois contre « Junge Tat »

Le ministère public zurichois a engagé des poursuites contre deux membres du mouvement d'extrême ...
Photo: KEYSTONE/TIL BUERGY

Le ministère public zurichois a engagé des poursuites contre deux membres du mouvement d'extrême droite 'Junge Tat' ('Action jeune'). Les prévenus sont accusés d'actions perturbatrices menées en 2022 à Zurich, notamment lors de la Pride.

La justice zurichoise requiert notamment des peines de prison pour les prévenus, a indiqué lundi le parquet zurichois à l'agence Keystone-ATS. Le ministère public confirmait une information du portail en ligne autrichien d'extrême droite AUF1.

Selon les deux prévenus, qui se sont exprimés dimanche soir sur YouTube, le parquet requiert une peine de 15 mois de prison - dont six mois ferme. Ils sont notamment accusés de multiples tentatives de discrimination et d'incitation à la haine, d'atteinte à la liberté de croyance et de culte, de contrainte, de violation de domicile ou encore d'infraction à l'interdiction de se dissimuler le visage.

