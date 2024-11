Poutine deux jours au Kazakhstan, son « véritable allié »

Le président russe Vladimir Poutine est arrivé mercredi pour une visite de deux jours au Kazakhstan, son 'véritable allié' pourtant courtisé par la Chine et les Occidentaux. Il doit notamment aborder la réalisation de projets énergétiques dans ce pays d'Asie centrale.

M. Poutine abordera ces projets ainsi que la situation internationale lors d'un entretien mercredi avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokaïev. Jeudi, au deuxième jour de cette visite, il participera à une session de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), alliance militaire chapeautée par Moscou.

Dans un discours publié mercredi au sein du journal La Pravda du Kazakhstan, M. Poutine, a loué une 'alliance éprouvée par la vie et tournée vers l'avenir' entre Moscou et cette ex-république soviétique et vanté un 'véritable allié'.

'Nous avons été et restons un partenaire stratégique fiable et un allié de la Russie dans cette période difficile de l'histoire, remplie de conflits et de catastrophes', a pour sa part assuré Kassym-Jomart Tokaïev, dans une lettre publiée par le média russe Izvestia.

Equilibrisme

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, il s'agit de la 11e visite de M. Poutine en Asie centrale, région riche en ressources naturelles où l'influence historique de Moscou reste forte bien que contestée par la Chine et les Occidentaux.

Vladimir Poutine s'est félicité que le Kazakhstan et la Russie 'adoptent des positions similaires' au niveau international, alors qu'Astana maintient une position d'équilibriste sur la guerre en Ukraine en soutenant l'intégrité territoriale ukrainienne sans condamner ouvertement l'invasion russe.

En septembre, M. Tokaïev avait estimé que la Russie était 'militairement invincible' tout en assurant qu''au Kazakhstan, la population éprouve une véritable sympathie pour le peuple ukrainien'.

'Projets à grande échelle'

La Kazakhstan, comme d'autres pays d'Asie centrale, est accusé par les Occidentaux de permettre à la Russie de contourner les sanctions qu'ils lui ont imposées pour l'invasion de l'Ukraine, ce qu'Astana dément.

Première puissance centrasiatique, le Kazakhstan est un allié militaire et économique de la Russie avec laquelle il partage plus de 7500 kilomètres de frontière.

Une frontière qui est garante, selon M. Tokaïev, d'une 'amitié éternelle et de véritable bon voisinage'. Le président kazakh a pourtant ordonné cette semaine de renforcer la défense territoriale de son pays, inquiet de l'escalade en Ukraine.

Lors de ce sommet, les deux chefs d'Etats pourraient évoquer la construction de la première centrale nucléaire du Kazakhstan, pays qui produit 43% de l'uranium mondial mais manque chroniquement d'électricité.

La Russie, via son entreprise étatique Rosatom, est en lice, tout comme la Chine, la Corée du Sud et la France.

Vladimir Poutine a indiqué mercredi que Rosatom était 'prêt à lancer de nouveaux projets à grande échelle' au Kazakhstan. Il s'est aussi félicité de la 'coopération dans le secteur gazo-pétrolier'.

Mais le Kazakhstan, pays enclavé qui doit exporter via la Russie 80% de son pétrole, tente de développer des routes alternatives, notamment via la mer Caspienne.

