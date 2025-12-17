Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Les objectifs de l'offensive de la Russie en Ukraine seront 'sans aucun doute atteints', et ...
Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Poutine: les objectifs russes seront

Photo: KEYSTONE/AP/Mikhail Metzel

Les objectifs de l'offensive de la Russie en Ukraine seront 'sans aucun doute atteints', et notamment les objectifs territoriaux, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine, alors que les tentatives diplomatiques pour mettre fin au conflit s'intensifient.

'Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront sans aucun doute atteints', a-t-il affirmé lors d'une réunion avec des responsables du ministère de la Défense. 'Nous préférerions y parvenir et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique' mais, si 'le pays adverse et ses protecteurs étrangers refusent de s'engager dans des discussions substantielles', le pays y parviendra 'par la voie militaire'.

/ATS
 

Actualités suivantes

L'Espagne va mettre en place un réseau d'« abris climatiques »

L'Espagne va mettre en place un réseau d'« abris climatiques »

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 15:22

Chef du HCR: « nous avons obtenu des avancées » en 10 ans

Chef du HCR: « nous avons obtenu des avancées » en 10 ans

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 14:58

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Articles les plus lus

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 13:12

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 23:26

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Explosion dans l'Ain: un troisième corps retrouvé

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:42

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni va réintégrer le programme européen Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 10:52

Trump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Trump a pris plus de décrets en 2025 qu'au cours de son 1er mandat

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 18:12

L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

L'Arctique a vécu son année la plus chaude jamais enregistrée

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 18:26

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Le Royaume-Uni de retour dans le programme Erasmus en 2027

Monde    Actualisé le 16.12.2025 - 23:26

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

L'Australie commence à enterrer les victimes de Bondi

Monde    Actualisé le 17.12.2025 - 08:16