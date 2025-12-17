Poutine: les objectifs russes seront « sans aucun doute atteints »

Les objectifs de l'offensive de la Russie en Ukraine seront 'sans aucun doute atteints', et notamment les objectifs territoriaux, a déclaré mercredi le président russe Vladimir Poutine, alors que les tentatives diplomatiques pour mettre fin au conflit s'intensifient.

'Les objectifs de l'opération militaire spéciale seront sans aucun doute atteints', a-t-il affirmé lors d'une réunion avec des responsables du ministère de la Défense. 'Nous préférerions y parvenir et éliminer les causes profondes du conflit par la voie diplomatique' mais, si 'le pays adverse et ses protecteurs étrangers refusent de s'engager dans des discussions substantielles', le pays y parviendra 'par la voie militaire'.

/ATS