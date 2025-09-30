Prague limite l'entrée des Russes en République tchèque

Le gouvernement tchèque a déclaré mardi vouloir montrer l'exemple en devenant le premier de l'UE à limiter, avec effet immédiat, l'entrée sur son territoire à des Russes avec passeports diplomatiques ou visas d'affaires. Il a invoqué des préoccupations de sécurité.

Cette mesure s'appliquera aux aéroports dans le pays. Les ressortissants russes accrédités auprès de l'ambassade à Prague resteront autorisés à entrer, a précisé le ministère tchèque des Affaires étrangères.

'Nous sommes les seuls à le faire aujourd'hui', a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère tchèque des Affaires étrangères Daniel Drake, ce qui 'devrait inspirer d'autres pays et compléter les sanctions européennes à venir ', estime-t-il.

'Ce n'est pas l'idéal', a déclaré aux journalistes le ministre des Affaires étrangères Jan Lipavsky, mais cela 'permettra de résoudre notre problème de sécurité, car le réseau diplomatique russe dissimule des agents qui la mettent en danger'.

