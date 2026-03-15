Premier tour des municipales en France: bureaux de vote ouverts

Les bureaux de vote ont ouvert dimanche à 08h00 en France métropolitaine pour le premier tour des élections municipales, dernier scrutin majeur avant la présidentielle de 2027.

Quelque 48,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, dont 358'000 ressortissants de l'Union européenne. En raison du décalage horaire, le vote a déjà démarré en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion et à Mayotte.

Le scrutin, dont le second tour se tiendra le 22 mars, vise à élire pour six ans les conseillers municipaux dans quelque 35'000 communes, ces derniers étant ensuite amenés à désigner parmi eux leur futur maire.

/ATS