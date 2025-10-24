Premier vol passagers: le Swiss A350 « Lausanne » a décollé samedi

Samedi matin, à 07h11, le tout premier Airbus A350 de Swiss, qui porte le nom de 'Lausanne' ...
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Samedi matin, à 07h11, le tout premier Airbus A350 de Swiss, qui porte le nom de 'Lausanne' a pris son envol pour la première fois avec des passagers à bord 233, au total. Le vol LX2152 relie Zurich à Palma de Majorque.

Au cours des prochaines semaines, l’Airbus A350 'Lausanne' sera déployé sur diverses lignes européennes – notamment vers Prague, Hanovre, Düsseldorf, Malaga et Palma de Majorque.

'Nous investissons actuellement environ un milliard de francs (...). Le nouvel A350 en est le symbole le plus visible', a déclaré Dennis Weber, Chief Financial Officer de Swiss dans un communiqué samedi matin. Cet avion est considéré comme 'le plus moderne de la flotte Swiss', selon la compagnie.

/ATS
 

