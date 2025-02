Première vente d'oeuvres créées avec l'IA chez Christie's

Christie's a ouvert jeudi sa première vente dédiée à des oeuvres créées avec le concours de l'intelligence artificielle (IA), surfant sur la révolution IA, un événement qui provoque l'ire d'une partie de la communauté artistique.

'Augmented Intelligence' (intelligence augmentée), le nom de la vente, comprend une vingtaine de pièces et se tient en ligne jusqu'au 5 mars.

Christie's, de même que sa concurrente Sotheby's, a déjà proposé des objets conçus avec de l'IA, mais n'avait jamais consacré une vente entière à ce terrain d'expression.

'L'IA est devenue plus prolifique dans notre quotidien', souligne Nicole Sales Giles, directrice des ventes d'art numérique au sein de la maison d'enchères. 'Davantage de gens comprennent le processus et la technologie derrière l'IA et de ce fait, sont plus prompts à l'apprécier dans un contexte créatif.'

Le lancement de l'interface d'IA générative ChatGPT, en novembre 2022, a bouleversé la perception du grand public à l'égard de l'intelligence artificielle et ouvert de nouvelles possibilités d'utilisation pour le plus grand nombre.

Beaucoup de modèles d'IA permettent désormais de générer, sur simple requête en langage courant, un dessin, une image animée ou ayant l'apparence d'une photo.

Mais, en réalité, l'utilisation d'algorithmes dans le milieu artistique est quasiment aussi ancienne que l'informatique moderne.

Christie's propose ainsi une oeuvre de l'Américain Charles Csuri (1922-2022) datée de 1966.

Parmi les pionniers de 'l'art informatique', il s'est distingué en utilisant un logiciel pour déformer l'un de ses dessins effectués manuellement.

'Les artistes de cette vente utilisent l'IA comme complément de leur pratique artistique existante', explique Nicole Sales Giles, l'ensemble comprenant des toiles, des sculptures, des photos ou encore des écrans géants affichant des oeuvres entièrement numériques.

Parmi les clous de la vente, 'Emerging Faces' (estimé jusqu'à 250.000 dollars), de l'Américain Pindar Van Arman, série de neuf tableaux issus d'une 'conversation' entre deux modèles d'IA.

Le premier peint un visage sur une toile et le second l'arrête lorsqu'il reconnaît une forme humaine.

'Controverses et critiques'

La vente n'est pas du goût de tout le monde et une pétition a été mise en ligne pour demander son annulation, sans succès.

Beaucoup des oeuvres soumises 'ont été créées en utilisant des modèles d'IA connus pour avoir utilisé sans autorisation des travaux protégés par le droit de la propriété intellectuelle', mettent en avant les auteurs de cette lettre, qui a recueilli plus de 6.300 signatures.

Ils estiment que l'événement valorise cette pratique, comparée à du 'vol massif de travaux d'artistes humains'.

Plusieurs artistes ont assigné en justice, en 2023, des start-up d'IA générative, notamment les plateformes populaires Midjourney et Stability AI, accusées d'enfreindre la législation sur la propriété intellectuelle.

Grand nom de l'art numérique, et participant à l'événement avec sa création animée 'Machine Hallucinations', Refik Anadol a défendu la vente sur X, affirmant que 'la majorité des artistes du projet utilisent leurs propres données et leurs propres modèles', sans se nourrir d'autres oeuvres.

Signataire de la pétition, l'illustrateur Reid Southern souhaiterait, a minima, que soient écartées les pièces qui n'utilisent pas leur propre logiciel ou leurs propres données, une proportion qu'il estime à un tiers des lots de la vente.

'S'il s'agissait de peintures', ordinaires, dit-il, 'et qu'il y avait une forte probabilité que plusieurs d'entre elles soient des contrefaçons, le produit de vols ou d'une pratique discutable, il ne serait pas éthique de procéder à la vente.'

'Je ne suis pas avocate en droit de la propriété intellectuelle donc je ne peux rien dire sur la légalité du procédé', réagit Nicole Sales Giles, 'mais l'idée que les artistes s'inspirent de leurs prédécesseurs n'est pas nouvelle'.

'Tout mouvement artistique nouveau suscite des controverses et des critiques', fait valoir la spécialiste.

'Midjourney est développé en utilisant quasiment tout ce qui se trouve sur internet', soulève l'artiste turc Sarp Kerem Yavuz, qui a utilisé ce logiciel pour composer 'Hayal', également vendu aux enchères chez Christie's.

'Il y a tant d'informations (utilisées par le modèle) que vous ne pouvez pas violer le droit de propriété intellectuelle d'un élément en particulier', développe-t-il.

'Voler une ou deux personnes serait mal', répond Reid Southern, 'mais voler des millions de personnes serait acceptable?', s'interroge-t-il.

