Premières discussions entre Washington et Pékin en Suisse

Les premières discussions de haut niveau entre les Etats-Unis et la Chine vont se dérouler en Suisse. Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent s'y rendra jeudi pour y rencontrer un dirigeant économique chinois, indique son département.

M. Bessent doit aussi rencontrer la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, est-il écrit dans un communiqué.

Le ministère chinois du Commerce ainsi que les médias d'Etat chinois ont également confirmé une rencontre entre la Chine et les Etats-Unis. Une rencontre entre le vice-Premier ministre He Lifeng et Scott Bessent est mentionnée.

La Chine a décidé de prendre contact avec les Etats-Unis compte tenu des attentes mondiales, des intérêts chinois et des appels de l'industrie et des consommateurs américains, peut-on lire.

La tension est palpable entre les deux pays depuis le retour de Donald Trump au gouvernement américain. Celui-ci a annoncé des droits de douane conséquents sur les produits chinois.

/ATS