Près d'un demi-million d'enfants en Europe ne sont pas vaccinés

En Europe, le nombre d'enfants n'ayant reçu aucun vaccin a diminué l'année dernière. Toutefois, le nombre d'enfants ne bénéficiant d'aucune protection vaccinale, ou d'une protection incomplète, contre les maladies infectieuses reste élevé, selon l'OMS.

La région européenne de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) comprend 53 pays, dont notamment la Turquie, le Turkménistan et Israël. Un peu plus de la moitié des enfants n'ayant reçu aucun vaccin vivent dans quatre pays: le Kazakhstan, la Turquie, le Royaume-Uni et l'Azerbaïdjan.

Au total, l'année dernière, dans ces 53 pays, 43'000 enfants de moins n'étaient pas vaccinés du tout par rapport à 2024. Au total, 566'000 enfants n’avaient toujours aucune protection vaccinale, et 258'000 enfants n’étaient que partiellement protégés.

Les organisations des Nations unies s’inquiètent de la baisse des taux de vaccination dans certains pays. Cela s’explique notamment par le fait que les programmes de vaccination sont limités dans de nombreuses zones de conflit.

/ATS