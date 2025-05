Près de 1800 touristes évacués de Pétra après des inondations

Les autorités jordaniennes ont évacué dimanche près de 1800 touristes du site antique de Pétra, dans le sud du pays, après que des crues soudaines ont frappé la région. La région est de plus en plus sujette aux pluies intenses et aux tempêtes.

'Les équipes de secours de l'autorité régionale de Pétra et de la défense civile ont évacué des centaines de touristes à Pétra, sans qu'aucune victime ne soit signalée, après que des inondations ont touché le site archéologique cet après-midi', a déclaré un responsable local à la chaîne télévisée Al-Mamlaka.

'Le nombre total de touristes ayant visité le site aujourd'hui s'élève à 1785 et la majorité d'entre eux ont été évacués par les équipes de la défense civile', a-t-il précisé. Le responsable a souligné que les autorités avaient suspendu la vente de billets dès l'après-midi par mesure de sécurité.

A l'UNESCO

L'autorité météorologique jordanienne a diffusé une vidéo montrant des crues soudaines s'abattant sur le site antique tandis que des visiteurs se rassemblaient à l'entrée de la Khazneh, l'un des édifices les plus emblématiques de Pétra, en attendant leur évacuation.

Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le site de Pétra est célèbre pour ses temples monumentaux taillés dans la roche rose. Il a été désigné en 2007 comme l'une des sept nouvelles merveilles du monde à l'issue d'un vote en ligne.

/ATS