Près de 2400 tonnes de cerises vont être récoltées en Suisse

La saison des cerises est lancée et elle se présente bien. Les cultivateurs tablent sur une récolte de 2400 tonnes, indique Fruit-Union suisse.

La récolte bat actuellement son plein, constate l'organisation interprofessionnelle mercredi. Entre 400 et 500 tonnes de cerises sont cueillies chaque semaine pendant la période de récolte. Les cerises ont profité des nombreuses heures de soleil en mai et juin pour devenir 'croquantes et douces', souligne dans un communiqué Bruno Eschmann, président du centre de produits suisse cerises.

Les petits fruits à noyau sont produits depuis cette saison conformément aux normes du programme sectoriel national Durabilité des fruits. Ces directives permettent aux producteurs de choisir des mesures dans catalogue pour atteindre un certain nombre de points. La culture des fruits à noyau devient ainsi encore plus durable, estime l'organisation.

Dès la première année, près de 75% des surfaces de cerises sont exploitées selon les nouvelles dispositions, se réjouit Fruit-Union suisse.

/ATS