Près de 3,3 milliards investis dans les jeunes pousses suisses

Les jeunes entreprises suisses ont enregistré un volume de financement de 3,3 milliards de francs en 2025, soit une hausse de 44% sur un an. Plus de trois tours de financement sur dix concernent des start-up axées sur l'intelligence artificielle (IA).

De janvier à fin décembre derniers, 515 tours de financement pour des jeunes pousses ont eu lieu en Suisse, ce qui correspond à une augmentation de 0,4%, indique le baromètre EY paru mardi.

Dans le détail, le plus grand nombre de tours de financement a été enregistré dans le canton de Zurich (213), suivi de la Suisse romande (165), de la Suisse centrale (56) et de la Suisse du Nord-Ouest (27). Viennent ensuite le Plateau avec 25 tours, le canton du Tessin avec 20 tours et la Suisse orientale avec 9 tours.

'En comparaison internationale, c'est la Suisse qui a enregistré la plus forte augmentation de volume. L'Allemagne a progressé de 19%, tandis que l'Autriche a accusé une baisse de 56%', souligne les auteurs de l'étude.

En termes de volume, c'est le domaine de la santé qui prend la première place. EY note cependant une 'avancée indéniable' des jeunes entreprises intégrant l'IA dans leur coeur de métier. En 2025, elles étaient 163, soit 46% de plus sur un an. Les investissements dans ces dernières ont bondi de 206% pour atteindre 1,1 milliard de francs.

Par ailleurs, dans 23% des start-up ayant bénéficié d'un financement l'année dernière, l'équipe fondatrice comptait des femmes dans ses rangs. Dans 6% des cas, elle était composée exclusivement de femmes, une part en baisse par rapport à 2024.

