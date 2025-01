Près de 30% des réfugiés ukrainiens en Suisse travaillent

De plus en plus de réfugiées et réfugiés venus d'Ukraine ont trouvé un travail en Suisse. A la fin 2024, le taux s'élevait à près de 30%. Le but affiché par le Conseil fédéral, 40%, n'est cependant pas encore atteint.

C'est ce qui ressort de chiffres présentés mardi par la Confédération et les cantons. Au 30 décembre 2024, 12'280 personnes bénéficiant du statut de protection S travaillaient, soit un taux de 29,6%. En novembre 2023, le Conseil fédéral avait fixé un taux de 40% pour la fin 2024.

Des représentants de la Confédération et des cantons se sont toutefois montrés positifs face aux médias. La situation de ces personnes s'est globalement améliorée sur le marché du travail.

Parmi les Ukrainiennes et Ukrainiens présents en Suisse depuis le début de la guerre au printemps 2022, le taux d'activité se monte à environ 38%. Parmi les 18-50 ans de ce groupe, 42% des personnes sont actives. L'intégration prend du temps, ont rappelé plusieurs orateurs.

