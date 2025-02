Près de 300 arrestations pour « terrorisme » à travers la Turquie

Près de 300 'membres présumés d'organisations terroristes' ont été arrêtés au cours des cinq derniers jours dans une opération ciblant le PKK à travers la Turquie, a annoncé mardi le ministre de la Justice Ali Yerlikaya.

'Lors des opérations qui se poursuivent depuis cinq jours contre le PKK dans 51 provinces, 282 membres présumés d'organisations terroristes ont été capturés', a indiqué le ministre sur X. Pendant ce temps, le dialogue initié par le gouvernement avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) en vue d'une trêve se poursuit.

'Il est clair que la possibilité d'une solution et d'une paix commence à faire perdre le sommeil à certaines personnes' estime le DEM, troisième force au Parlement, impliqué dans le dialogue entre Abdullah Öcalan - le fondateur du PKK, emprisonné depuis 26 ans -, et les autorités turques. 'Chaque jour des opérations sont menées contre ceux qui veulent une solution et la paix', accuse-t-il.

Soixante de ces arrestations ont été ordonnées pour la seule matinée de mardi, visant entre autres des membres du principal parti prokurde DEM, dont 52 ont été effectuées, a précisé le procureur d'Istanbul dans un communiqué. De son côté le ministre de l'Intérieur se dit 'déterminé à éradiquer toutes les formes de terrorisme'.

/ATS