Près de 50 migrants secourus en Méditerranée mardi

Le navire ambulance Ocean Viking, affrété par SOS Méditerranée, a secouru mardi 48 migrants à bord d'une embarcation surchargée au large de la Libye, a annoncé l'ONG mercredi. La plupart des rescapés sont mineurs.

Le signalement qui a permis le sauvetage est venu d'un message radio VHF (un service de radiotéléphonie marine) émis par un avion de l'Otan, a-t-elle ajouté.

'La plupart des rescapés sont originaires de Gambie et de Guinée-Bissau' et '90% sont des mineurs non accompagnés', a indiqué l'association SOS Méditerranée, basée à Marseille, dans un communiqué. La Guinée-Bissau, sur la côte ouest de l'Afrique, est l'un des pays les plus pauvres au monde et considéré comme l'un des plus gangrénés par la corruption.

'Les rescapés sont désormais en sécurité et se reposent dans les abris à bord', a ajouté SOS Méditerranée, regrettant que les autorités italiennes aient désigné un port lointain, Ravenne (nord-est de l'Italie), à 1575 km du lieu du sauvetage, soit quatre jours de navigation, pour le débarquement de ces 48 personnes.

'Cette pratique des ports éloignés vide la Méditerranée de ses ressources de recherche et de sauvetage et accroît les souffrances des personnes secourues', a déploré l'ONG. Selon les derniers chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 1.985 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe ont disparu ou sont décédées en mer Méditerranée depuis le début de l'année.

