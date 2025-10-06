Près de 5000 personnes ont perdu leur emploi au HCR

Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a besoin d'au moins 300 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour éviter un déficit. Près de 5000 employés ont perdu leur emploi cette année, a affirmé son chef Filippo Grandi lundi à Genève.

Sans fonds supplémentaires, le HCR fera face à 'un démarrage très difficile pour 2026', a affirmé le Haut commissaire devant les Etats membres. L'agence onusienne, confrontée aux coupes américaines et de plusieurs pays, pourrait être à court de liquidités.

Elle avait déjà annoncé couper entre 3500 et 4000 postes cette année. Ce chiffre atteint désormais près de 5000, a affirmé M. Grandi au début du Comité exécutif du HCR. Et il anticipe que d'autres suppressions devraient avoir lieu.

Des changements ou des fermetures ont été menés dans 185 bureaux du HCR dans le monde. Alors qu'elle demandait plus de 10 milliards de dollars, une enveloppe approuvée par les Etats membres l'année dernière, l'agence onusienne ne s'attend à recevoir que 3,9 milliards d'ici la fin de l'année. Soit un recul d'1,3 milliard en un an et une situation plus observée depuis une décennie, bien plus que ce que le HCR pouvait anticiper.

'Je ne pense pas que ce soit seulement une crise financière', a aussi ajouté M. Grandi. Il dénonce des 'choix politiques qui ont des effets financiers dévastateurs'. Il faudra des années pour rétablir l'expertise dans l'organisation mais il promet que le HCR poursuivra fermement son assistance aux réfugiés. Pour 2026, celui-ci demande 8,5 milliards de dollars.

/ATS