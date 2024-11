Présentation des nouveaux trains Flirt Evo de Stadler Rail

Les compagnies ferroviaires CFF, Thurbo et RegionAlps ont présenté jeudi à Weinfelden (TG) les trois premiers nouveaux trains Flirt Evo construits par Stadler Rail. Ces nouvelles rames automotrices seront mises en service dans le courant de 2026.

Les trois compagnies ont commandé à Stadler 286 rames automotrices à un étage Flirt Evo, ont indiqué jeudi les CFF. Elles sont destinées au trafic régional. L'investissement se monte à deux milliards de francs.

Les nouvelles rames apportent de nombreuses améliorations aux voyageurs, notamment de nouvelles zones multifonctionnelles et davantage d'espaces de rangement pour les vélos, les poussettes et les bagages. Elles répondent aux exigences fixées pour les personnes à mobilité réduite avec des places adaptées et des toilettes accessibles en fauteuil roulant, précisent les CFF.

Option d'achat sur 224 rames

Ces rames sont aussi autorisées à circuler en Allemagne, en Autriche et en France. En Suisse, elles remplaceront différents types de trains du trafic régional. En plus des 286 rames déjà commandées, les CFF, Thurbo et RegionAlps ont aussi placé une option d'achat sur 224 véhicules supplémentaires.

Les rames Flirt Evo seront mises en circulation progressivement à partir de 2026. Elles circuleront notamment en Valais (RegionAlps), dans l'Arc jurassien (CFF), dans le canton de Vaud (CFF) et dans le canton de Fribourg (CFF). Sur les 286 rames commandées, 198 sont destinées aux CFF, 107 à Thurbo et 24 à RegionAlps.

'Le train Flirt Eva va devenir le nouveau fleuron de la flotte CFF en trafic régional', a déclaré Vincent Ducrot, patron des CFF, cité dans le communiqué. 'Les rames Flirt Evo sont attendues avec impatience en Valais. Elles offriront une plus grande capacité pendant les heures de pointe et pour les activités de loisirs', a indiqué de son côté Yves Marclay, directeur de RegionAlps.

/ATS