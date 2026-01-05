Président italien en Suisse vendredi pour une cérémonie d'hommage

Le président italien, Sergio Mattarella, sera probablement en Suisse vendredi pour assister ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le président italien, Sergio Mattarella, sera probablement en Suisse vendredi pour assister à la cérémonie organisée en mémoire des victimes de l'incendie de Crans-Montana (VS), ont indiqué les milieux diplomatiques à ANSA. Plusieurs victimes sont italiennes.

La Confédération a invité à participer à la cérémonie commémorative de vendredi les chefs d'Etat et de gouvernement des pays touchés par l'incendie du bar 'Le Constellation', qui a fait 40 morts et 116 blessés dans la nuit de la Saint-Sylvestre. Six Italiens sont morts dans les flammes et dix autres ont été blessés.

Le président français Emmanuel Macron a fait savoir lundi qu'il se rendra en personne en Suisse à cette cérémonie d'hommage. Il sera accompagné par le ministre français délégué chargé de l'Europe Benjamin Hadda. Neuf Français, dont une double-nationale franco-suisse, figurent parmi les victimes du drame.

/ATS
 

