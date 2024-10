Présidentielle américaine: début du débat entre Vance et Walz

Le démocrate Tim Walz et le républicain J.D. Vance, colistiers de Kamala Harris et Donald Trump pour l'élection présidentielle américaine de novembre, ont entamé mardi leur premier et unique débat. Leur duel a lieu à New York et est organisé par la chaîne CBS.

Les deux hommes, qui ont vingt ans d'écart et des positions aux antipodes sur la plupart des sujets, se sont serré la main et se sont installés debout derrière leur pupitre.

Trois semaines exactement après le débat tendu qui a opposé Kamala Harris à Donald Trump, il s'agit sans doute du moment le plus important de cette campagne serrée pour les deux colistiers, à l'issue de laquelle seulement l'un deviendra vice-président.

C'est aussi pour chacun l'occasion de combler un réel déficit de notoriété. Tim Walz, gouverneur du Minnesota, était peu connu en dehors de son Etat quand Kamala Harris l'a choisi pour former le 'ticket' démocrate.

Quant à J.D. Vance, sénateur atypique au discours populiste anti-immigration, il avait très peu d'expérience politique avant que Donald Trump le choisisse.

/ATS