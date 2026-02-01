Présidentielle au Costa Rica: net avantage à Laura Fernandez

La candidate du parti conservateur au pouvoir, Laura Fernandez, enregistre une nette avance ...
Présidentielle au Costa Rica: net avantage à Laura Fernandez

Présidentielle au Costa Rica: net avantage à Laura Fernandez

Photo: KEYSTONE/AP/Carlos Borbon

La candidate du parti conservateur au pouvoir, Laura Fernandez, enregistre une nette avance sur ses concurrents à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle au Costa Rica, selon des résultats partiels.

Publiés dimanche soir par le Tribunal suprême électoral (TSE), ces résultats placent cette politologue de 39 ans, partisane de la manière forte pour lutter contre la violence liée au narcotrafic, largement en tête. Elle recueille 53,01% des suffrages sur 31% des bureaux de vote dépouillés, soit treize points de plus que les 40% requis pour remporter l'élection dès le premier tour.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des Tchèques par milliers dans la rue pour soutenir le président

Des Tchèques par milliers dans la rue pour soutenir le président

Monde    Actualisé le 01.02.2026 - 18:29

Les négociations reprendront mercredi à Abou Dhabi, dit Zelensky

Les négociations reprendront mercredi à Abou Dhabi, dit Zelensky

Monde    Actualisé le 01.02.2026 - 19:20

Costa Rica: les électeurs ont commencé à voter à la présidentielle

Costa Rica: les électeurs ont commencé à voter à la présidentielle

Monde    Actualisé le 01.02.2026 - 13:53

Réouverture du poste de Rafah, « limitée au passage des habitants »

Réouverture du poste de Rafah, « limitée au passage des habitants »

Monde    Actualisé le 01.02.2026 - 17:55

Articles les plus lus