Prison à vie requise contre un ancien député cantonal argovien

Le Ministère public argovien a requis la prison à vie contre l'ancien député UDC au Grand Conseil ...
Prison à vie requise contre un ancien député cantonal argovien

Prison à vie requise contre un ancien député cantonal argovien

Photo: KEYSTONE/DPA/NICOLAS ARMER

Le Ministère public argovien a requis la prison à vie contre l'ancien député UDC au Grand Conseil Patrick Frei. Il est accusé d'avoir drogué et abusé sexuellement de plusieurs femmes ainsi que d'une mineure. Il est actuellement en détention préventive.

La liste des chefs d'accusation est longue, selon le communiqué de presse publié lundi: multiples tentatives d'assassinat, multiples viols aggravés, multiples agressions sexuelles aggravées, attentat à la pudeur, multiples actes sexuels avec des enfants.

Interrogé par Keystone-ATS, le ministère public a confirmé que le prévenu était l'ancien député de l'UDC au Grand Conseil.

Selon le communiqué de presse, l'enquête a été déclenchée par un incident survenu en septembre 2023: la mère de la mineure a surpris l'accusé en flagrant délit et a alerté la police. L’UDC avait alors annoncé que M. Frei démissionnait du Grand Conseil parce qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale. Il siégeait au Grand Conseil depuis août 2021.

/ATS
 

Actualités suivantes

Un incendie dans les combles d'un hôtel à Lucerne

Un incendie dans les combles d'un hôtel à Lucerne

Suisse    Actualisé le 20.07.2026 - 01:53

1er août: les conseillers fédéraux aux quatre coins de la Suisse

1er août: les conseillers fédéraux aux quatre coins de la Suisse

Suisse    Actualisé le 19.07.2026 - 09:34

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.07.2026 - 18:33

Les cantons suisses gèrent différemment l'interdiction de feux

Les cantons suisses gèrent différemment l'interdiction de feux

Suisse    Actualisé le 18.07.2026 - 08:04

Articles les plus lus

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 17.07.2026 - 21:58

Les cantons suisses gèrent différemment l'interdiction de feux

Les cantons suisses gèrent différemment l'interdiction de feux

Suisse    Actualisé le 18.07.2026 - 08:04

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.07.2026 - 18:33

1er août: les conseillers fédéraux aux quatre coins de la Suisse

1er août: les conseillers fédéraux aux quatre coins de la Suisse

Suisse    Actualisé le 19.07.2026 - 09:34

De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres

De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres

Suisse    Actualisé le 17.07.2026 - 06:39

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 17.07.2026 - 21:58

Les cantons suisses gèrent différemment l'interdiction de feux

Les cantons suisses gèrent différemment l'interdiction de feux

Suisse    Actualisé le 18.07.2026 - 08:04

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 18.07.2026 - 18:33

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Valais: 77 décès dans des accidents depuis le début de l'année

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 11:42

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 16.07.2026 - 21:42

De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres

De violents orages provoquent inondations et chutes d'arbres

Suisse    Actualisé le 17.07.2026 - 06:39

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Personne ne devine la bonne combinaison de l’Euro Millions

Suisse    Actualisé le 17.07.2026 - 21:58