Prix Goncourt: Laurent Mauvignier récompensé pour « La maison vide »

L’écrivain français Laurent Mauvignier a reçu mardi le prix Goncourt, la plus prestigieuse distinction littéraire française. Il est récompensé pour son roman 'La maison vide'.

Les dix jurés de l’Académie Goncourt se sont réunis à midi au restaurant Drouant, dans le centre de Paris, pour désigner le lauréat, conformément à la tradition.

Le roman de Mauvignier, ancré dans une maison de village en Touraine où ont vécu ses ancêtres, raconte les joies et les drames d’une famille traversée par les deux guerres mondiales du XXe siècle.

Parmi les autres nominés figuraient Emmanuel Carrère pour 'Kolkhoze', Nathacha Appanah pour 'La nuit au cœur' et Caroline Lamarche pour 'Le bel obscur'. Le prix Femina, décerné lundi, a été attribué à Nathacha Appanah.

/ATS