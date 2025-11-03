Prix Goncourt: Laurent Mauvignier récompensé pour « La maison vide »

L’écrivain français Laurent Mauvignier a reçu mardi le prix Goncourt, la plus prestigieuse ...
Prix Goncourt: Laurent Mauvignier récompensé pour « La maison vide »

Prix Goncourt: Laurent Mauvignier récompensé pour

Photo: Le bandeau rouge du Prix Goncourt devrait permettre de démultiplier les ventes de Laurent Mauvignier (image d'illustration).

L’écrivain français Laurent Mauvignier a reçu mardi le prix Goncourt, la plus prestigieuse distinction littéraire française. Il est récompensé pour son roman 'La maison vide'.

Les dix jurés de l’Académie Goncourt se sont réunis à midi au restaurant Drouant, dans le centre de Paris, pour désigner le lauréat, conformément à la tradition.

Le roman de Mauvignier, ancré dans une maison de village en Touraine où ont vécu ses ancêtres, raconte les joies et les drames d’une famille traversée par les deux guerres mondiales du XXe siècle.

Parmi les autres nominés figuraient Emmanuel Carrère pour 'Kolkhoze', Nathacha Appanah pour 'La nuit au cœur' et Caroline Lamarche pour 'Le bel obscur'. Le prix Femina, décerné lundi, a été attribué à Nathacha Appanah.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le gouvernement bangladais renonce à recruter des professeurs de musique

Le gouvernement bangladais renonce à recruter des professeurs de musique

Culture    Actualisé le 03.11.2025 - 12:47

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Culture    Actualisé le 03.11.2025 - 10:48

L'Egypte inaugure avec faste son Grand musée sur les pharaons

L'Egypte inaugure avec faste son Grand musée sur les pharaons

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 21:33

Décès de Tchéky Karyo, acteur à la longue carrière

Décès de Tchéky Karyo, acteur à la longue carrière

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 18:09

Articles les plus lus

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 11:05

Décès de Tchéky Karyo, acteur à la longue carrière

Décès de Tchéky Karyo, acteur à la longue carrière

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 18:09

L'Egypte inaugure avec faste son Grand musée sur les pharaons

L'Egypte inaugure avec faste son Grand musée sur les pharaons

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 21:33

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Le son suisse: de l’horlogerie à la haute fidélité

Culture    Actualisé le 03.11.2025 - 10:48

Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres

Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres

Culture    Actualisé le 31.10.2025 - 21:15

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 11:05

Décès de Tchéky Karyo, acteur à la longue carrière

Décès de Tchéky Karyo, acteur à la longue carrière

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 18:09

L'Egypte inaugure avec faste son Grand musée sur les pharaons

L'Egypte inaugure avec faste son Grand musée sur les pharaons

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 21:33

Sécurisation du Louvre: la France annonce des « mesures d'urgence »

Sécurisation du Louvre: la France annonce des « mesures d'urgence »

Culture    Actualisé le 31.10.2025 - 16:41

Décès à 72 ans de l'acteur Tchéky Karyo

Décès à 72 ans de l'acteur Tchéky Karyo

Culture    Actualisé le 31.10.2025 - 20:37

Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres

Le GIFF confirme sa vocation à explorer tous les formats et genres

Culture    Actualisé le 31.10.2025 - 21:15

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

Un Trump crucifié exposé dans le centre-ville de Bâle

Culture    Actualisé le 01.11.2025 - 11:05