Procès Homm: le « mage de la finance » écope de 6 ans et 7 mois

Le financier Florian Homm est condamné à 6 ans et 7 mois de prison ferme par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. Il est reconnu coupable d'escroquerie par métier, blanchiment aggravé et faux dans les titres. Deux banquiers sont également sanctionnés.

Les juges de Bellinzone ont fortement aggravé la sanction prononcée contre le 'mage' déchu de la finance. La peine privative de liberté a été assortie d'une peine pécuniaire de 81 jours-amendes à 3000 francs le jour. En première instance, l'Allemand âgé aujourd'hui de 65 ans avait écopé de 36 mois, dont 18 ferme pour gestion déloyale aggravée et faux dans les titres.

Au terme d'un procès de 11 jours, où l'accusé principal a brillé par son absence, les griefs d'escroquerie par métier, blanchiment aggravé et faux dans les titres ont été retenus. En revanche, l'ancien gestionnaire de fonds a été libéré des accusations de gestion déloyale et abus de confiance aggravés. La procédure pour faux dans les titres a été classée.

/ATS