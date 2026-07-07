Procès Pormanove: 30 mois de prison requis contre un streamer

Le streamer français Naruto a vu requérir contre lui mardi à Nice une peine de 30 mois de prison ...
Procès Pormanove: 30 mois de prison requis contre un streamer

Procès Pormanove: 30 mois de prison requis contre un streamer

Photo: KEYSTONE/DPA/SILAS STEIN

Le streamer français Naruto a vu requérir contre lui mardi à Nice une peine de 30 mois de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire. Cette décision est motivée par les violences en ligne ayant précédé la mort de Jean Pormanove en août 2025.

Une amende de 30'000 euros a également été requise. Contre l'autre streamer impliqué, Safine, la procureure a requis 18 mois de prison avec sursis probatoire et 15'000 euros d'amende.

Contre les deux, il a aussi demandé un 'bannissement numérique'(interdiction à vie de publier sur les plateformes).

/ATS
 

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