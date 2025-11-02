Procès de deux islamistes qui voulaient déstabiliser le Kosovo

Ce matin, deux islamistes originaires des Balkans vont comparaître devant le Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Ils répondent principalement de soutien et de participation à un groupe extrémiste qui projetait de déstabiliser une région du Kosovo.

Les deux accusés sont un Kosovar âgé de 37 ans et un double national suisse et macédonien de 34 ans. Domiciliés dans la région genevoise, ils ont été arrêtés le 1er septembre 2022 après une longue surveillance et croupissent depuis en prison.

Les charges retenues par le Ministère public de la Confédération (MPC) sont lourdes: participation et soutien à une organisation terroriste, corruption d'agents publics étrangers, blanchiment, entrave à l'action pénale, faux dans les titres, escroquerie par métier, notamment. Les deux hommes sont présumés innocents.

Les 'Frères de Genève'

Concrètement, les deux trentenaires sont accusés d'avoir soutenu et financé une organisation islamiste au Kosovo, les 'Frères de Viti'. Entre 2014 et 2022, ils ont animé son antenne suisse, les 'Frères de Genève', active sur l'arc lémanique. Elle rassemblait des hommes originaires principalement de la ville de Viti et, dans une moindre mesure, de Macédoine du Nord.

L'aîné des accusés va diriger cette antenne avec le titre d'émir. Après le recrutement de fidèles gravitant autour de la mosquée du Petit-Saconnex (GE), les Frères de Genève sont appelés dès 2016 à se concentrer sur le financement de l'organisation kosovare.

Les fonds récoltés par le biais de cotisations et de dons, mais surtout de fraudes aux assurances sociales et aux crédits Covid, atteindraient entre 64'000 et 77'000 francs, selon l'accusation. Il s'agit là uniquement des montants envoyés au Kosovo.

Etat islamique et Charia

L'objectif des Frères de Viti était de profiter d'une déstabilisation politique au Kosovo pour prendre le pouvoir dans une région et y imposer un Etat islamique régi par la Charia, selon le Parquet. L'argent rassemblé à Genève a servi ainsi à acheter des armes et à corrompre des magistrats appelés à juger des membres du groupe.

En 2016 au Kosovo, les deux hommes auraient aussi participé à l'entreposage dans une planque de quatre fusils d'assaut Kalashnikov, d'un pistolet et de 3000 cartouches. Ils auraient aussi organisé des réunions d'endoctrinement à Genève. A cet effet, ils auraient invité et hébergé plusieurs imams.

