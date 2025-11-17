Procès en appel d'un ancien membre des Hells Angels à Bâle

Un ancien membre des Hells Angels comparaît ce lundi devant la cour d'appel de Bâle. En mai ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Un ancien membre des Hells Angels comparaît ce lundi devant la cour d'appel de Bâle. En mai 2024, l'accusé avait écopé en première instance d'une peine de douze ans et dix mois de prison, notamment pour viol, actes sexuels avec enfant et blanchiment d'argent.

La justice bâloise a aussi retenu contre le ressortissant turc né à Bâle, aujourd'hui âgé de 38 ans, les chefs d'accusation d'infractions contre la loi sur les jeux d'argent, de contrainte sexuelle, de corruptions, d'incitation à un abus de fonction et de détention illégale d'armes. La condamnation a été assortie d'une expulsion du territoire suisse durant 14 ans.

Dans le jugement de première instance, le viol d'une adolescente de 14 ans à l'époque avait pesé le plus lourd dans la balance. Selon le jugement, il voulait aussi impliquer la sœur de la victime âgée de 10 ans.

Lundi, confronté à son train de vie luxueux et aux escroqueries à des sportifs célèbres, parmi lesquels l'entraîneur de l'équipe nationale suisse Murat Yakin, l'accusé a fait usage de son droit de refuser de témoigner.

/ATS
 

