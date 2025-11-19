Projet de budget 2026 accepté de justesse en commission du National

L'armée suisse et le fonds pour l'assurance-chômage devraient recevoir plus d'argent en 2026 ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

L'armée suisse et le fonds pour l'assurance-chômage devraient recevoir plus d'argent en 2026. La commission des finances du National a présenté ses priorités avant le débat budgétaire de la session d'hiver. Le projet n'a été soutenu qu'à une courte majorité.

La commission et ses sous-commissions ont discuté pendant 92 heures du budget 2026, a dit mercredi à Berne devant les médias la présidente de la commission Sarah Wyss (PS/BS). Lors du vote global, le projet a finalement été accepté de justesse, par 11 voix contre 8 et 6 abstentions, ce qui augure de longs débats en plénum.

Le scepticisme provient de plusieurs bords politiques, a souligné Mme Wyss. Certains ne sont pas satisfaits de la nouvelle augmentation prévue en faveur de l'armée, au détriment de l'aide au développement. D'autres auraient préféré que les recettes fiscales supplémentaires en provenance du canton de Genève, d'un montant de 290 millions de francs, soient affectées à la réduction de la dette plutôt qu'à la caisse de chômage.

/ATS
 

