Projet de budget d'Etat 2026 bis de Genève: 599 millions de déficit

Terminé depuis longtemps dans les autres cantons, l'exercice budgétaire 2026 se poursuit à ...
Projet de budget d'Etat 2026 bis de Genève: 599 millions de déficit

Projet de budget d'Etat 2026 bis de Genève: 599 millions de déficit

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Terminé depuis longtemps dans les autres cantons, l'exercice budgétaire 2026 se poursuit à Genève en raison du basculement dans les douzièmes provisoires. Le Conseil d'Etat a présenté lundi un nouveau projet de budget qui affiche un déficit de 599,4 millions.

'Cet exercice est vain, car la majorité parlementaire qui voulait 300 millions de francs d'économies, n'a pas bougé', a relevé devant la presse Nathalie Fontanet, conseillère d'Etat en charge des finances. L'exécutif n'a 'pas trouvé la baguette magique' pour réduire le déficit.

La présentation d'un nouveau projet de budget au plus tard à la fin mars en cas d'application des douzièmes provisoires découle d'une nouvelle obligation légale dans le canton. Enterré en plénière en décembre 2025, le premier projet de budget 2026 affichait en septembre un déficit de 409,4 millions, alourdi à 687 millions en cours de processus.

/ATS
 

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