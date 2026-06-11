Promotion économique valaisanne: loi pas encore entérinée

Le Parlement valaisan a accepté jeudi, en première lecture, deux nouvelles lois cantonales, l'une sur la promotion économique (LPEC), l'autre pour Valais/Wallis Promotion (LVWP). Une seconde lecture sera toutefois nécessaire pour entériner le premier objet.

La LPEC a pour but de soutenir, favoriser et promouvoir l'activité économique. Elle vise à renforcer la compétitivité et l'attractivité de l'économie valaisanne; à encourager une croissance économique diversifiée; à stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat et à favoriser la création et la préservation des emplois.

Jeudi, les députés ont accepté de limiter les procédures administratives imposées aux entreprises par la LPEC.

La Loi pour Valais/Wallis Promotion doit, elle, contribuer à donner une image positive du canton, de ses acteurs économiques, de leurs produits et de leurs prestations; à assurer une gestion de marque unifiée et tenir compte des spécificités des secteurs d'activité; à orienter son activité selon les besoins du marché et à veiller à la durabilité.

/ATS