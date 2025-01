Provocations de Musk: l'UE annonce approfondir son enquête contre X

La Commission européenne a annoncé vendredi de nouvelles mesures techniques dans l'enquête contre le réseau social X. Celui-ci est soupçonné de répandre de fausses informations et de manipuler le débat public en Europe, après de nouvelles provocations d'Elon Musk.

'Aujourd'hui (vendredi), nous prenons de nouvelles mesures pour faire la lumière sur la conformité des systèmes de recommandation de X' avec le règlement sur les services numériques (DSA), a annoncé la commissaire européenne à la Souveraineté technologique, Henna Virkkunen.

Bruxelles est sous la pression d'eurodéputés et d'Etats membres pour agir fermement, alors que le patron de X est soupçonné de manipuler ses algorithmes pour soutenir l'extrême droite en Europe.

A l'approche des élections de fin février en Allemagne, Elon Musk a affiché régulièrement son soutien à l'AfD, parti d'extrême droite d'outre-Rhin. Mais les nouvelles mesures européennes sont 'indépendantes' de ses prises de position qui relèvent de la liberté d'expression, selon l'UE.

La Commission a demandé vendredi au réseau social américain de fournir avant le 15 février 'une documentation interne sur ses systèmes de recommandation et sur toute modification récente apportée à ceux-ci'.

De plus, elle a annoncé une 'ordonnance de conservation' qui contraint la plateforme à 'préserver les documents internes et les informations concernant les changements futurs dans la conception et le fonctionnement de ses algorithmes de recommandation, pour la période allant du 17 janvier 2025 au 31 décembre 2025', sauf si l'enquête en cours de la Commission est conclue avant cette date. Cette enquête a été ouverte en décembre 2023.

Enfin, la Commission a émis une 'demande d'accès à certaines API commerciales de X', des interfaces techniques permettant un accès direct aux contenus pour vérifier la modération de contenu et la viralité des comptes.

