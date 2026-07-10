Puces IA: SK hynix lève 26,5 milliards de dollars avant sa cotation

Le géant sud-coréen des puces mémoire SK hynix a fixé vendredi le prix de ses actions qui vont être introduites plus tard dans la journée à Wall Street, opération qui va lui permettre de lever 26,5 milliards de dollars (environ 21,32 milliards de francs).

Le groupe d'Icheon (sud-est de Séoul), qui est déjà côté à la Bourse de Séoul, réalise ainsi la deuxième plus importante levée de l'histoire avant une entrée sur le marché, derrière SpaceX et ses 75 milliards de dollars (60,34 milliards de francs environ) en juin.

Le groupe, qui fournit notamment le champion américain des semi-conducteurs Nvidia, première capitalisation boursière mondiale, a vu ses bénéfices et son cours s'envoler grâce à la demande mondiale effrénée pour l'intelligence artificielle (IA).

Fin mai, il est entrée officiellement dans le cercle fermé des sociétés à plus de mille milliards de valorisation boursière et pointe désormais au 16e rang mondial, devant JPMorgan Chase, Walmart ou ExxonMobil.

SK hynix a émis l'équivalent de 18 millions de nouvelles actions sur le Nasdaq, la Bourse américaine à forte représentation technologique. Elles servent de base aux ADS (American Depositary Shares), des certificats qui sont vendus aux investisseurs américains.

Dix ADS ont été émis pour une action SK hynix, soit 177,9 millions de certificats au total, à 149 dollars pièce, pour un total de 26,5 milliards de dollars.

Malgré la taille massive de cette introduction, elle est inférieure à l'objectif initial de la société, qui visait 45'000 milliards de wons, soit quasiment 30 milliards de dollars.

Selon l'agence Bloomberg, la demande a pourtant atteint plus de sept fois l'offre de titres, signe de l'engouement autour des grands acteurs des processeurs mémoire, qui s'étend aux rivaux sud-coréens Samsung Electronics et américain Micron.

La mémoire recherchée

Pour Dilin Wu, analyste du cabinet Pepperstone, cette entrée est 'une avancée majeure qui devrait élargir la base de capitaux du secteur des mémoires'.

SK hynix, Samsung et Micron dominent le marché des composants connus sous le nom de mémoire à large bande passante (HBM), très utilisés dans les centres de données, poumon de la révolution IA (intelligence artificielle).

La demande de HBM dépasse largement l'offre, tout comme celle de RAM (ou DRAM), un autre type de mémoire également produit par SK hynix, et largement utilisé dans les appareils électroniques grand public et les équipements informatiques.

Plusieurs grands acteurs de ce second marché, en premier lieu Apple, ont été contraints de relever certains de leurs prix pour faire face à une flambée de leurs coûts.

Les observateurs estiment qu'il faudra encore plusieurs mois au minimum avant que ces marchés ne retrouvent un équilibre, susceptible de calmer les prix.

Sur le marché de grande consommation, l'IA pèse lourd, augmentant les besoins en mémoire des équipements, de la montre connectée à l'ordinateur portable.

SK hynix cherche aujourd'hui à supplanter Samsung sur ce segment, explique MS Hwang, analyste chez Counterpoint Research.

'Outre le leadership dont elle a fait preuve jusqu'à récemment dans le domaine des HBM, l'entreprise prévoit désormais de prendre l'ascendant en termes de volumes', a déclaré M. Hwang à l'AFP.

'L'utilisation des fonds issus de son introduction boursière aux Etats-Unis peut soutenir un tel objectif', a-t-il ajouté.

De son côté, SK hynix a indiqué que le produit de cette levée de fonds servirait à financer de nouvelles usines de puces, afin de pallier les pénuries.

L'entreprise, aux côtés de Samsung, participe à un investissement public-privé colossal de 800'000 milliards de wons (455 milliards d'euros) pour créer un nouveau pôle de fabrication de semi-conducteurs dans le sud-ouest de la Corée du Sud.

/ATS