Quartz 2026: « En première ligne » de Petra Volpe meilleur film
Le film 'En première ligne' de Petra Volpe a remporté le Prix du cinéma suisse 2026 dans la ...
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Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER
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