Quatre F-35A seront assemblés en Suisse

Quatre des futurs F-35A seront bel et bien assemblés et testés en Suisse. Le Département fédéral ...
Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Quatre des futurs F-35A seront bel et bien assemblés et testés en Suisse. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a validé le projet 'Rigi', lequel prévoit le montage de ces avions sur le site d'Emmen (LU) de Ruag.

Ce projet, dévoilé en juin 2024, est désormais entériné, ont indiqué jeudi le DDPS et Ruag. Il fait partie des affaires compensatoires, qui contraignent le fabricant américain Lockheed Martin à attribuer, en contrepartie, des mandats à des entreprises suisses.

Les différents porteurs du projet doivent donner des informations détaillées jeudi en fin de matinée lors d'une conférence de presse sur la base aérienne de Payerne (VD).

Le DDPS a déjà annoncé que quelque 120 emplois seront créés. Lors de la présentation du projet en 2024, il était notamment prévu d'en baser environ 40% à Payerne, après deux ans de formation à Emmen.

