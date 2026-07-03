Quatre Suisses au top 100 des entreprises les mieux valorisées

Roche, Novartis, Nestlé et ABB font partie du classement mondial des entreprises cotées en ...
Quatre Suisses au top 100 des entreprises les mieux valorisées

Quatre Suisses au top 100 des entreprises les mieux valorisées

Photo: KEYSTONE/WALTER BIERI

Roche, Novartis, Nestlé et ABB font partie du classement mondial des entreprises cotées en Bourse les plus chères. La capitalisation boursière du top 100 a gonflé de 18% sur un an à 62 billions de dollars, un record selon le cabinet de conseil EY.

Le géant pharmaceutique Roche s'est confirmé à la 45ème place du classement avec une capitalisation boursière de 328,5 milliards de dollars. Son homologue Novartis s'est placé à la 57ème position avec 286,8 milliards, et Nestlé à la 66ème avec 264,5 milliards, détaille l'étude. Précédemment à la 143ème position, ABB est entré de justesse dans le top 100 avec ses 196,6 milliards (99ème).

Neuf entreprises suisses se sont placées dans le Top 300 dont UBS (138ème), Richemont (153ème) ou encore Zurich Insurance (202ème). En revanche, Holcim et Swiss Re ne sont plus sur la liste des 500 entreprises les plus valorisées au monde.

Plus de la moitié des entreprises citées sont installées aux Etats-Unis, viennent ensuite les sociétés chinoises en seconde position, tandis que les européennes ont perdu du terrain passant de 46 à 16 en vingt ans. En dehors des États-Unis, seuls TSMC (Taïwan) et Saudi Aramco (Arabie saoudite) figurent dans le Top 10.

Par secteur d'activité, ce sont les groupes technologiques qui dominent (38) avec Nvidia en tête et une capitalisation boursière de 4,8 billions. Alphabet, Apple, Microsoft ou encore Amazon suivent de près.

/ATS
 

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