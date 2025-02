Quatre grands domaines suisses proposent un seul forfait de ski

Un seul forfait de ski pour quatre grands domaines dans l'Oberland bernois, en Valais et en Suisse centrale. Le nouvel AlpsPass permettra de dévaler les pentes de la région de la Jungfrau (BE), d'Aldelboden-Lenk (BE), de l'Aletsch Arena (VS) et d'Engelberg-Titlis.

Cet abonnement de saison est valable du 1er novembre jusqu'au 30 avril. Son prix en prévente s'élève à 949 francs pour les adultes, a indiqué vendredi AlpsPass dans un communiqué. Les personnes qui l'achètent bénéficieront de trois jours gratuits pour chacune des stations grisonnes de Davos Klosters, d'Arosa Lenzerheide et de Laax.

Les stations d'Adelboden-Lenk et de la région de la Jungrfau avaient créé lors de la saison 2017/2018 le forfait Ski Top 4 qui regroupait les quatre plus grandes destinations de ski de l'Oberland bernois. Mais avant le début de la saison, la station de Gstaad a mis fin à cette collaboration pour rejoindre le Magic Pass.

Ce départ a incité les deux stations de l'Oberland bernois à chercher une nouvelle forme de partenariat avec AlpsPass.

/ATS