Quatre personnes blessées à coups de hache en région parisienne

Quatre personnes ont été blessées lors d'une rixe à coups de hache lundi dans le RER E en gare d'Ozoir-la-Ferrière, au sud-est de Paris, a-t-on appris de sources policières. Une personne a été interpellée.

Une bagarre impliquant plusieurs personnes, dont des mineurs, a éclaté pour une raison encore inconnue vers 08h00 dans le RER E. Selon une source policière, les quatre victimes - des mineurs âgés de 16 et 17 ans - ont été agressées alors qu'elles se rendaient au lycée. Elles ont été transportées en milieu hospitalier pour des soins, a ajouté la source. Leur pronostic vital n'a pas été engagé.

Une des victimes a eu la main tranchée et une autre le crâne ouvert à coups de hache, a-t-on ajouté de même source. Deux autres ont été plus légèrement blessées.

Le principal mis en cause, âgé de 16 ans, a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue, a indiqué une source policière à l'AFP. Une hache a été retrouvée et saisie lors de la perquisition.

La bagarre a eu lieu alors que le train était à quai, de sorte que 'ni le trafic du RER E, ni celui de la gare n'est impacté', a-t-on souligné à la SNCF.

Les auteurs ont utilisé plusieurs armes blanches: couteau, hache, katana et des battes de baseball. Une enquête pour violences volontaires en réunion a été ouverte.

