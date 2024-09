Quelque 40'000 visiteurs aux Journées du Patrimoine 2024

Les 31e Journées européennes du patrimoine en Suisse, consacrées aux réseaux, se sont achevées dimanche sur une belle fréquentation. Quelque 40'000 visiteurs, dont la moitié environ en Suisse romande, ont profité des plus de 400 activités au programme ce week-end.

L'intérêt a été particulièrement prononcé en Suisse romande, ce qui souligne la renommée des Journées du patrimoine et la faveur dont elles jouissent, se félicitent dimanche les organisateurs dans un communiqué. Il s'agit de l'événement le plus important présentant le patrimoine culturel architectural, archéologique, immatériel, mobilier ou audiovisuel.

Placée en Suisse cette année sous le thème des réseaux, la manifestation proposait un éclairage sur la manière dont notre patrimoine culturel s'est formé par des échanges de connaissances, de traditions et de matériaux. Elle s'est déclinée en visites guidées, expositions, excursions pédestres, concerts ou ateliers proposés dans les 26 cantons et au Liechtenstein.

Un accent particulier a été mis sur les voies historiques, comme le chemin des Huguenots à Berne, Zurich ou Schaffhouse, la route des pèlerins du Moyen Age dans le canton de Lucerne, ou encore la Via Francigena. Des ateliers archéologiques ont amené le public dans l'Empire romain, comme à Martigny (VS).

Chemins de fer, ponts, routes ou châteaux forts étaient aussi à l'honneur. Des visites guidées à travers Genève par exemple ont permis de découvrir les anciens ponts de la ville et leur influence sur le développement urbain.

Campagne coordonnée

La campagne des Journées du patrimoine illustre elle aussi une mise en réseau réussie. Le programme, élaboré sous le patronage de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, a été relayé tant au niveau de l'administration fédérale que d'offices municipaux et cantonaux. La Commission suisse pour l'UNESCO, en tant que représentante du patrimoine mondial, figure parmi les partenaires.

La prochaine édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 13 et 14 septembre 2025, avec pour thème le patrimoine architectural. Ce patrimoine bâti - de la place de marché aux lieux de réunion en passant par les églises et les enceintes urbaines - façonne en effet le milieu dans lequel nous vivons et est lié à notre identité.

/ATS