« Qui vit encore » de Nicolas Wadimoff décroche le Prix de Soleure

Le 'Prix de Soleure' est attribué au film documentaire 'Qui vit encore' du cinéaste genevois Nicolas Wadimoff. 'Becaària' du réalisateur tessinois Erik Bernasconi remporte lui le Prix du Public. La remise des prix marque la fin des Journées de Soleure mercredi soir.

Présenté en première internationale à la Mostra de Venise, 'Qui vit encore' donne la parole à neuf personnes réfugiées à travers une carte symbolique de Gaza. Ce film a marqué le jury de Soleure par 'sa force émotionnelle' et 'son approche profondément humaniste'.

Ancré dans les années 1970, le film initiatique 'Becaària' suit Mario, 16 ans, lors de son premier été de travail en montagne. Il s'agit de l’adaptation du roman du même nom de Giorgio Genetelli.

Au registre des courts-métrages, le public a distingué 'Versuch, einen Baum in Zürich zu fällen' (Tentative d’abattre un arbre à Zurich) de la réalisatrice biennoise Lara Alina Hofer. Parmi les films d’animation, c'est 'Ich bin nicht sicher' ('Je ne suis pas sûr') de la réalisatrice st-galloise Luisa Zürcher, qui repart avec le prix.

/ATS