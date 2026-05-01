RDC: l'ex-président Kabila dénonce des sanctions « injustifiées »

Les Etats-Unis ont sanctionné l'ancien président de la République démocratique du Congo (RDC) Joseph Kabila. Ils l'accusent de soutenir le groupe armé M23. Vendredi, M. Kabila a dénoncé une décision 'profondément injustifiée'.

Washington a accusé jeudi M. Kabila, qui a dirigé la RDC de 2001 à 2019, de chercher à 'déstabiliser le gouvernement de RDC' et d'apporter un soutien financier au M23, groupe antigouvernemental soutenu par le Rwanda, qui s'est emparé de vastes pans de territoires dans l'est du pays et clame sa volonté de renverser le régime du président Félix Tshisekedi.

M. Kabila 'a appris avec étonnement la décision du gouvernement américain le visant, décision qu'il considère profondément injustifiée, politiquement motivée et fondée sur des accusations non étayées de preuves irréfutables', selon ce communiqué transmis à l'AFP.

Sur liste noire

L'ex-président, qui se trouve désormais sur la liste noire des personnalités frappées de sanctions économiques par le service gouvernemental américain OFAC, 'rassure le peuple congolais' de 'sa détermination à œuvrer sans relâche, envers et contre toute forme de pression, pour mettre fin à la dictature', ajoute le texte.

De son côté, Kinshasa a salué vendredi un 'acte important en faveur de la lutte contre l'impunité', qui 'restreint les capacités de mobilisation financière' et 'de soutien logistique susceptibles d'alimenter et de prolonger la guerre'.

Fin septembre, la justice congolaise avait condamné M. Kabila par contumace à la peine de mort pour 'complicité' avec le M23 et sa branche politique, l'Alliance fleuve Congo (AFC).

La décision américaine 'se fonde sur le narratif du pouvoir de Kinshasa qui avait été incapable de soutenir les accusations formulées contre lui par la moindre preuve devant la justice militaire congolaise', a estimé M. Kabila.

/ATS