Raids israéliens sur des voitures au sud de Beyrouth: huit morts

Huit personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes contre trois voitures à ...
Raids israéliens sur des voitures au sud de Beyrouth: huit morts

Raids israéliens sur des voitures au sud de Beyrouth: huit morts

Photo: KEYSTONE/AP/Mustafa Jamalddine

Huit personnes ont été tuées mercredi dans des frappes israéliennes contre trois voitures à une vingtaine de kilomètres au sud de Beyrouth, a annoncé le ministère libanais de la Santé. Deux enfants figurent parmi les victimes.

Deux de ces frappes ont visé deux voitures sur l'autoroute extrêmement fréquentée reliant la capitale au sud du pays, et une troisième a ciblé un véhicule sur une route proche, selon l'Agence nationale d'information (ANI, officielle) et les photographes de l'AFP.

Israël a intensifié ses frappes sur le Liban au cours des derniers jours, disant viser le Hezbollah pro-iranien, malgré la trêve en vigueur depuis le 17 avril.

/ATS
 

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