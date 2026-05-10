Raphael Golta nouveau maire de Zurich

Seul en lice, Raphael Golta a été élu dimanche maire de Zurich au 2e tour de l'élection. Le socialiste âgé de 50 ans succède à sa collègue de parti Corine Mauch, qui aura exercé son mandat pendant 17 ans.

Raphael Golta a recueilli 41'098 suffrages, tandis que 9481 voix éparses ont été comptabilisées.

Lors du 1er tour le 8 mars, le nouveau maire était arrivé largement en tête avec 54'832 voix, ne manquant la majorité absolue que de 2730 suffrages. Entré en 2014 à la Municipalité, il était considéré comme l'héritier naturel de Corine Mauch.

Son principal rival, Përparim Avdili (PLR), n'avait recueilli que 28'053 voix dans ce baston de la gauche. Ayant manqué l'élection à l'exécutif de la ville le 8 mars, M. Avidili n'a pas pu se présenter au 2e tour pour la mairie.

D'autres élus à l'exécutif, comme Michael Baumer (PLR), ont renoncé à briguer la mairie, laissant Raphael Golta seul en lice.

M. Golta dirige le département des affaires sociales depuis son entrée à l'exécutif. Sous sa direction, la ville a notamment renforcé les mesures contre la consommation croissante de drogues dans l’espace public. L’automne dernier, par exemple, une salle de consommation a été ouverte pour les toxicomanes non résidents.

La répartition des départements se fera le 27 mai. L'exécutif compte quatre socialistes, trois Vert-e-s, un Vert'libéral et un PLR.

/ATS