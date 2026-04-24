Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

La ministre vaudoise Valérie Dittli a bel et bien conclu un accord pour qu'une plainte pénale ...
Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La ministre vaudoise Valérie Dittli a bel et bien conclu un accord pour qu'une plainte pénale soit retirée à son encontre. Cette convention écrite prévoyait notamment l'octroi de 10'000 francs d'argent public au plaignant.

L'ancien juge cantonal Jean-François Meylan, qui avait été sollicité par le Conseil d'Etat pour mener l'enquête, a rendu vendredi son rapport sur l'attribution de mandats suspicieux par Valérie Dittli. Ceux-ci avaient été attribués à l'ancien président de la Commission foncière rurale, Jean-Claude Mathey, après que ce dernier a retiré une plainte pénale contre elle.

M. Meylan a pu prouver l'existence d'une telle convention écrite, signée le 12 décembre 2024. Le Conseil d'Etat n'a jamais été informé.

Le Conseil d'Etat a réagi en affirmant que Mme Dittli avait menti et disposé d'argent public sans lui en faire part. 'Le rapport de confiance avec Mme Dittli s'en trouve entamé et il sera difficile à le rétablir', relève-t-il.

/ATS
 

Actualités suivantes

Kühne+Nagel doit proposer des routes alternatives

Kühne+Nagel doit proposer des routes alternatives

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:36

Volvo Group pâtit de l'essoufflement du marché au 1T

Volvo Group pâtit de l'essoufflement du marché au 1T

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:14

Travaux sur la répartition des tâches fédérales et cantonales

Travaux sur la répartition des tâches fédérales et cantonales

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:02

La BNS surveille de près le franc, toujours plus sous pression

La BNS surveille de près le franc, toujours plus sous pression

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 10:18

Articles les plus lus

Holcim en phase de consolidation début 2026

Holcim en phase de consolidation début 2026

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 07:26

Entame d'année difficile pour Kühne+Nagel

Entame d'année difficile pour Kühne+Nagel

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 07:30

Les coûts du système de santé ont augmenté de 4% en 2024

Les coûts du système de santé ont augmenté de 4% en 2024

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 09:14

Novartis: l'OMS adoube l'antipaludéen pédiatrique Coartem Baby

Novartis: l'OMS adoube l'antipaludéen pédiatrique Coartem Baby

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 09:38