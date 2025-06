Rave illégale à Malleray: la police tente de déloger 2000 personnes

Près de 2000 personnes ont investi sans autorisation des pâturages à Malleray, dans le Jura bernois. Ils y organisent depuis samedi peu après minuit une rave-party. La police tente de les déloger.

Après avoir été évacués de Soulce par la police jurassienne vendredi soir, les ravers sont arrivés en convoi dans la nuit de vendredi à samedi à Malleray, 'peu après minuit', a indiqué à l'agence de presse Keystone-ATS le président de la Bourgeoisie Laurent Blanchard, confirmant une information de RFJ.

Il y avait une file de véhicules sur des kilomètres provenant de toute la Suisse, mais aussi d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bretagne et de France, ajoute-t-il. Impossible alors dans une telle configuration pour la police d'intervenir, selon M. Blanchard. Pour l'heure, cette dernière et la préfète sont sur place pour négocier, précise celui qui est aussi agriculteur et propriétaire d'un des pâturages investis sans droit.

Si rien ne bouge, des paysans de la place menacent de mener une action de purinage, ajoute-t-il, confirmant une information diffusée sur Facebook par l'UDC locale. Déjà à leur arrivée, le président de la Bourgeoisie a tenté en vain, d’intervenir, de faire barrage avec des voitures. Mais les fêtards ont déplacé les véhicules en les portant, en les endommageant aussi, selon Laurent Blanchard.

La musique a retenti toute la nuit. Mais surtout les champs sont devenus inutilisables et les bêtes sont apeurées, relève encore l'agriculteur qui aurait dû faire paître son troupeau dans le secteur de 'La Verte Joux'.

/ATS