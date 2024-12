Recherches Google: championnat d'Europe de foot et Nemo en tête

L'Euro de football en Allemagne et le chanteur non-binaire Nemo, vainqueur de l'Eurovision, ont été les termes les plus recherchés par les internautes suisses sur Google en 2024. Une des questions le plus fréquemment posée a été: 'Pourquoi Shaqiri ne joue-t-il pas ?'

Pour sa rétrospective, le moteur de recherche a analysé les termes pour lesquels les requêtes ont enregistré cette année une hausse particulièrement forte par rapport à l'année précédente, et ce de manière continue.

Les décès de l'ancien chanteur de boys band Liam Payne, de l'acteur franco-suisse Alain Delon ou de la jeune cycliste Muriel Furrer ont aussi suscité un intérêt particulièrement fort parmi la population sur Google en Suisse. Tout comme le jeune footballeur espagnol Lamine Yamal, qui s'est illustré lors de l'Euro 2024, ou la réélection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Parmi les personnalités les plus recherchées figurent également le footballeur vaudois Dan Ndoye dans la catégorie sport, l'acteur français Michel Blanc (décès) ou le chanteur français Kendji Girac (personnalités internationales).

D'autres questions sont revenues souvent comme: 'Combien de communes compte la Suisse ?', 'Qu'est-ce qu'un non-binaire ?', 'Combien de districts compte le canton de Fribourg ?' ou 'Qu'est-ce qu'un talahon ?'

Ce dernier mot désigne en Allemagne de jeunes hommes, pour la plupart issus de la migration, obsédés par les symboles matériels du statut social et qui se veulent forts et intrépides - équivalent approximatif du français 'caillera'. Ce terme était utilisé par les jeunes gens eux-mêmes pour se définir, mais a été repris par l'extrême droite.

/ATS