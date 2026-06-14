Reconnaissance des aînés dans la Constitution neuchâteloise

La population neuchâteloise devrait approuver dimanche très largement l'introduction d'une ...
Reconnaissance des aînés dans la Constitution neuchâteloise

Reconnaissance des aînés dans la Constitution neuchâteloise

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

La population neuchâteloise devrait approuver dimanche très largement l'introduction d'une disposition sur le droit des aînés dans la Constitution cantonale. Une partie de la droite s'opposait à cet objet, mais n'a pas fait campagne sur le sujet.

Après le résultat de dix communes sur 24, les citoyens neuchâtelois acceptent ce nouvel article constitutionnel à 77,24%. Le taux de participation s'élève actuellement à 45,44%.

La Constitution neuchâteloise aura à l'avenir un nouvel article qui précise que l'Etat et les communes veillent à favoriser la participation, l’autonomie, la qualité de vie et le respect de la personnalité des aînées et des aînés. Le projet s'inspire d'articles existants dans les Constitutions genevoise et fribourgeoise.

/ATS
 

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