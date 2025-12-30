Record de fréquentation pour l'édition 2025 de Bô Noël Lausanne

L'édition 2025 de Bô Noël Lausanne s'achève sur un record de fréquentation. La manifestation a attiré plus de 450'000 visiteurs, contre 420'000 l'an dernier. Cette 11e édition était la dernière sous cette forme. Un nouveau concept verra en effet le jour dès 2026.

'Ce succès remarquable montre que Bô Noël a réussi à devenir l'un des rendez-vous incontournables des fêtes de fin d'année en Suisse, se hissant parmi les marchés de Noël les plus fréquentés du pays', ont indiqué mardi les responsables dans un communiqué. Cette édition a aussi confirmé son rayonnement international, attirant un nombre croissant de touristes et d'influenceurs étrangers, souligne-t-on.

Les 'Samedis en fête' ont été l'un des temps forts, attirant une foule nombreuse notamment grâce à la gratuité des transports publics mise en place par la Municipalité de Lausanne. Bô Noël se terminera mercredi avec une 'Silent Disco', qui proposera pour la première fois une scène tournante au coeur de la rue Centrale, au niveau de la place des Pionnières.

/ATS