Record de fréquentation pour l'édition 2025 de Bô Noël Lausanne

L'édition 2025 de Bô Noël Lausanne s'achève sur un record de fréquentation. La manifestation ...
Record de fréquentation pour l'édition 2025 de Bô Noël Lausanne

Record de fréquentation pour l'édition 2025 de Bô Noël Lausanne

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

L'édition 2025 de Bô Noël Lausanne s'achève sur un record de fréquentation. La manifestation a attiré plus de 450'000 visiteurs, contre 420'000 l'an dernier. Cette 11e édition était la dernière sous cette forme. Un nouveau concept verra en effet le jour dès 2026.

'Ce succès remarquable montre que Bô Noël a réussi à devenir l'un des rendez-vous incontournables des fêtes de fin d'année en Suisse, se hissant parmi les marchés de Noël les plus fréquentés du pays', ont indiqué mardi les responsables dans un communiqué. Cette édition a aussi confirmé son rayonnement international, attirant un nombre croissant de touristes et d'influenceurs étrangers, souligne-t-on.

Les 'Samedis en fête' ont été l'un des temps forts, attirant une foule nombreuse notamment grâce à la gratuité des transports publics mise en place par la Municipalité de Lausanne. Bô Noël se terminera mercredi avec une 'Silent Disco', qui proposera pour la première fois une scène tournante au coeur de la rue Centrale, au niveau de la place des Pionnières.

/ATS
 

Actualités suivantes

Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Nestlé vend le restant de ses parts dans Herta à Casa Tarradellas

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 13:50

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 13:08

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:56

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:21

Articles les plus lus

Citigroup anticipe une perte avec la vente d'actifs en Russie

Citigroup anticipe une perte avec la vente d'actifs en Russie

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 10:55

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:21

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:56

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

L'argent monte, en proie à une forte volatilité

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 13:08

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent encore

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent encore

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 09:30

Citigroup anticipe une perte avec la vente d'actifs en Russie

Citigroup anticipe une perte avec la vente d'actifs en Russie

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 10:55

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Les ventes de Noël attendues en hausse cette année

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:21

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

L'Inde affirme être devenue la quatrième économie du monde

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 11:56