Redevance: Bron et les producteurs alertent sur un démantèlement

À l'approche de la votation sur l’initiative '200 francs, ça suffit', qui veut réduire le montant ...
Redevance: Bron et les producteurs alertent sur un démantèlement

Redevance: Bron et les producteurs alertent sur un démantèlement

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

À l'approche de la votation sur l’initiative '200 francs, ça suffit', qui veut réduire le montant de la redevance, les milieux de l’audiovisuel suisse tirent la sonnette d’alarme. Réalisateur, Jean-Stéphane Bron a dénoncé un affaiblissement 'brutal' du service public.

'En Suisse, nous avons décidé collectivement de subventionner l’agriculture, les transports ou les universités, parce que le marché seul ne peut pas les faire survivre. Il en va de même pour le cinéma et la télévision', a dit Jean-Stéphane Bron à Keystone-ATS dimanche aux Journées de Soleure, en marge d’une conférence de presse organisée par Cinésuisse. 'Plutôt que de programmer son démantèlement, on devrait chérir la SSR comme un trésor national.'

Pour le cinéaste, l’argument selon lequel les jeunes paieraient pour des contenus qu’ils ne consomment pas relève d’un 'faux débat'. 'Les jeunes s’informent massivement en ligne, et c’est précisément là que la SSR fait barrage aux fake news', souligne-t-il.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le pianiste de jazz Christoph Stiefel est décédé

Le pianiste de jazz Christoph Stiefel est décédé

Culture    Actualisé le 25.01.2026 - 12:11

Alain Monney, pilier de Carabine FM et des Pique-Meurons, est mort

Alain Monney, pilier de Carabine FM et des Pique-Meurons, est mort

Culture    Actualisé le 23.01.2026 - 17:36

La directrice générale et artistique du GIFF va se retirer fin juin

La directrice générale et artistique du GIFF va se retirer fin juin

Culture    Actualisé le 23.01.2026 - 15:46

La prestigieuse exposition « Cézanne » s'ouvre à la Fondation Beyeler

La prestigieuse exposition « Cézanne » s'ouvre à la Fondation Beyeler

Culture    Actualisé le 23.01.2026 - 15:14

Articles les plus lus